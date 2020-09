Live Eredivisie: volg alle duels op de voet

Volg alle duels uit de Eredivisie hier live via ons uitgebreide overzicht en statistieken.

AZ hoopt de goede vorm van vorig seizoen weer te vinden in Limburg tegen Fortuna Sittard. De Alkmaarders moeten het wel stellen zonder Calvin Stengs, die vorige week tegen PEC Zwolle met rood van het veld werd gestuurd. Voor AZ is het overigens pas de tweede Eredivisiewedstrijd van het seizoen, in tegenstelling tot Fortuna Sittard, dat nog altijd puntloos is.

Voordat het de beurt is aan AZ, strijden eerst PEC Zwolle en Sparta Rotterdam voor de eerste drie punten van het seizoen. Later op de avond (20.00 uur) speelt het nog foutloze Heerenveen in eigen huis tegen VVV Venlo.

Ajax sluit de avond af met een thuiswedstrijd tegen Vitesse. Beide ploegen hebben uit de eerste twee wedstrijden zes punten verzameld. Het wordt onder meer een wederzien van Vitesse-middelvelder Riechedly Bazoer met zijn oude werkgever uit Amsterdam.

Programma en uitslagen

16.30 uur: PEC - Sparta

18.45 uur: Fortuna Sittard - AZ

20.00 uur: Heerenveen - VVV

21.000 uur: Ajax - Vitesse

Programma zondag

12.15 uur: Feyenoord - ADO Den Haag

14.30 uur: FC Utrecht - RKC

16.45 uur: FC Emmen - Willem II

16.45 uur: Heracles Almelo - PSV

Vrijdag

FC Twente - FC Groningen 3-1

Bekijk hier het volledige programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie.