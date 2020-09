Statistieken: PSV achterop bij Ajax na misstap in Almelo

Denzel Dumfries en Yvon Mvogo kunnen een misstap met PSV in Almelo niet voorkomen. Ⓒ BSR Agency

ALMELO - PSV heeft in de derde speelronde het eerste puntenverlies in de Eredivisie geleden. In Almelo werd het bij Heracles 1-1. Daardoor kijken de Eindhovenaren, net als Feyenoord en AZ, ook al tegen een achterstand op het nog foutloze Ajax aan.