Italië grijpt de macht in poule van Nederlands elftal

Italië verdedigt woensdag tijdens een uitduel met Bosnië en Herzegovina een voorsprong van een punt op het Nederlands elftal, dat tegelijkertijd op bezoek gaat bij Polen. Alleen de groepswinnaar schaart zich bij de laatste vier van de tweede editie van de Nations League. Polen kan de poule ook nog winnen. Die ploeg heeft nu een achterstand van 2 punten op Italië.

Jorginho opende in de 27e minuut vanaf de strafschopstip de score voor Italië, dat vooral in de eerste helft veel sterker was dan de bezoekers die het duel met 10 man beëindigden. Invaller Jacek Góralski kreeg in de 77e minuut een tweede gele kaart en is daardoor geschorst voor het duel met Oranje. Even daarna bepaalde invaller Domenico Berardi de eindstand (2-0).

Het Nederlands elftal verloor vorig seizoen de finale van de Nations League. Portugal bleek met 1-0 te sterk.