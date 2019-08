Transfernieuws: Barcelona verhuurt Coutinho aan Bayern

Voor de Premier League-clubs zijn de deuren van transfermarkt sinds vorige week donderdag 18.00 uur gesloten. De competitie in Engeland is inmiddels begonnen.

Ook in de Serie A sluit de transfermarkt nog voordat de competitie van start gaat. Daar kunnen op vrijdag 23 augustus nog de laatste verbintenissen worden gesloten. Voor Nederland, Duitsland en Spanje ligt de deadline op maandag 2 september.

VRIJDAG 16 AUGUSTUS

Barcelona verhuurt Coutinho aan Bayern

Philippe Coutinho staat op het punt om FC Barcelona te verruilen voor Bayern München. De twee clubs hebben elkaar gevonden in een huurcontract, bevestigde directeur Guillermo Amor van Barcelona. De Spaanse kampioen betaalde begin vorig jaar nog 120 miljoen euro (plus 45 miljoen aan mogelijke bonussen) aan Liverpool om Coutinho over te nemen, maar de Braziliaan kon de hooggespannen verwachtingen niet waarmaken in Camp Nou.

AS Roma stalt Nzonzi voor een jaar bij Galatasaray

Een jaar geleden betaalde AS Roma nog 30 miljoen euro voor Steven Nzonzi, maar nu moet de Fransman alweer vertrekken uit de Italiaanse hoofdstad. De Romeinen verhuren de Franse middenvelder voor een jaar aan Galatasaray. Als de Turkse club Nzonzi definitief wil overnemen, moet hij 16 miljoen euro overmaken naar AS Roma.

De 30-jarige middenvelder behoorde tot de Franse selectie die vorig jaar in Rusland de wereldtitel veroverde. Nzonzi kwam op het WK vijf keer in actie, vaak als invaller, onder meer in de finale tegen Kroatië.

De oud-speler van onder meer Stoke City en Sevilla was vorig seizoen een vaste waarde bij AS Roma. Nzonzi speelde 39 wedstrijden, maar de nieuwe trainer Paulo Fonseca denkt hem niet nodig te hebben.

ADO Den Haag laat Kuipers naar Indonesië vertrekken

13:08 uur: ADO Den Haag heeft Nick Kuipers naar Indonesië laten vertrekken. De 26-jarige centrale verdediger vervolgt zijn loopbaan bij Persib Bandung, op dit moment een middenmoter in de Indonesische competitie. De Aziaten hebben wel een transfersom betaald, maar daarover doet ADO geen uitspraken.

Kuipers kwam in de zomer van 2017 over van MVV en kwam in Den Haag tot achttien officiële wedstrijden. Eind vorig seizoen werd Kuipers verhuurd aan FC Emmen.

Bij Persib Bandung is de Nederlander Robert Alberts trainer.

