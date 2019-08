Transfernieuws: FC Utrecht en NAC doen zaken

Voor de Premier League-clubs zijn de deuren van transfermarkt sinds vorige week donderdag 18.00 uur gesloten. De competitie in Engeland is inmiddels begonnen.

Ook in de Serie A sluit de transfermarkt nog voordat de competitie van start gaat. Daar kunnen op vrijdag 23 augustus nog de laatste verbintenissen worden gesloten. Voor Nederland, Duitsland en Spanje ligt de deadline op maandag 2 september.

MAANDAG 19 AUGUSTUS

FC Utrecht verhuurt Boussaid aan NAC

10.42 uur: FC Utrecht verhuurt Othmane Boussaid de rest van het seizoen aan NAC Breda, dat afgelopen seizoen uit de eredivisie degradeerde. De 19-jarige aanvaller trainde maandag al direct mee in Breda.

„Vorig jaar was er ook al interesse vanuit Breda, maar toen heb ik voor Utrecht gekozen”, aldus Boussaid. „Het is mooi dat ik uiteindelijk toch bij deze club terechtkom. Ik kijk er naar uit om samen met mijn nieuwe teamgenoten onze doelen te gaan behalen en zoveel mogelijk bij te dragen aan hopelijk een mooi seizoen.”

Boussaid genoot zijn jeugdopleiding bij Lierse SK en in de zomer van 2018 vertrok hij naar FC Utrecht. Afgelopen seizoen kwam Boussaid tot 17 duels in de Eredivisie.

Philippe Coutinho gaat aan de slag bij Bayern. Ⓒ Bayern München

Barcelona bevestigt vertrek Coutinho

10.26 uur: Philippe Coutinho voetbalt dit seizoen voor Bayern München. FC Barcelona verhuurt de Braziliaan voor een jaar, bevestigt de kampioen van Spanje. Bayern München kan hem daarna voor 120 miljoen euro overnemen.

Bayern München betaalt dit seizoen al 8,5 miljoen euro voor Coutinho. De kampioen van Duitsland heeft ook het jaarsalaris van de Braziliaan overgenomen. Barcelona betaalde begin vorig jaar nog 120 miljoen euro (plus 45 miljoen aan mogelijke bonussen) aan Liverpool om Coutinho over te nemen, maar de Braziliaan kon de hooggespannen verwachtingen niet waarmaken in Camp Nou.

De aanvallende middenvelder tekende voor 21 doelpunten in 75 officiële wedstrijden. Hoewel Coutinho met Barcelona twee landstitels veroverde en ook een Spaanse beker pakte, wist hij niet zijn stempel op het spel van de Catalanen te drukken.

ZONDAG 18 AUGUSTUS

Mario Balotelli Ⓒ Reuters

Balotelli aan de slag bij Brescia

22.18 uur: Mario Balotelli gaat weer in de Serie A spelen. De flamboyante aanvaller ondertekende een meerjarig contract bij Brescia, dat afgelopen seizoen als kampioen van de tweede Italiaanse divisie promotie naar de hoogste afdeling afdwong. Balotelli (29) werd geboren op Sicilië, maar groeide op in de buurt van Brescia.

De zoon van Ghanese immigranten speelde het afgelopen halfjaar voor Olympique Marseille, nadat hij daarvoor al tweeënhalf jaar in de Franse competitie voor OGC Nice had gespeeld. In dienst van Marseille tekende Balotelli in twaalf competitieduels voor acht doelpunten. De aanvaller kiest nu voor een terugkeer naar de Serie A, waarin hij doorbrak bij Internazionale. Balotelli speelde daarna voor Manchester City, AC Milan en Liverpool.

Abdou Harroui aan de bal tijdens de zege op ADO Den Haag. Ⓒ Hollandse Hoogte

Harroui langer bij Sparta Rotterdam

11.13 uur: Abdou Harroui blijft Sparta Rotterdam voorlopig trouw. De 21-jarige middenvelder heeft overeenstemming bereikt over een nieuw contract dat pas in de zomer van 2022 afloopt.

„Ik wil mezelf hier blijven ontwikkelen”, vertelt Harroui die zaterdag een basisplaats had in het gewonnen uitduel van zijn ploeg bij ADO Den Haag (1-2). „Ik voel veel vertrouwen vanuit de trainers en club en zit hier echt op mijn plek. Ik wil een belangrijke speler voor Sparta worden.”

Harroui promoveerde vorig seizoen met Sparta naar de Eredivisie. Hij beleeft een goede competitiestart met zijn club op het hoogste niveau. Sparta haalde maar liefst zeven punten uit de eerste drie duels.

ZATERDAG 17 AUGUSTUS

Bas Dost keert terug in de Bundesliga, waar hij eerder voor VfL Wolfsburg uitkwam. Ⓒ BSR Agency

Dost staat voor terugkeer

19.27 uur: Bas Dost staat op het punt om Sporting Lissabon te verruilen voor Eintracht Frankfurt. De Duitse club meldde in een verklaring dat de onderhandelingen in een vergevorderd stadium zijn.

VRIJDAG 16 AUGUSTUS

Philippe Coutinho Ⓒ Hollandse Hoogte

Bayern haalt na Coutinho ook Cuisance

23.22 uur: Trainer Niko Kovac van Bayern München krijgt er twee spelers bij. Na de openingswedstrijd in de Bundesliga tegen Hertha BSC (2-2) onthulde technisch directeur Hasan Salihamidzic dat Kovac de beschikking krijgt over Philippe Coutinho en Michaël Cuisance. De 27-jarige Braziliaan komt op huurbasis over van FC Barcelona, de Franse middenvelder Cuisance (20) verhuist van Borussia Mönchengladbach naar Bayern München.

March Nzonzi Ⓒ Hollandse Hoogte

AS Roma stalt Nzonzi voor een jaar bij Galatasaray

17.26 uur: Een jaar geleden betaalde AS Roma nog 30 miljoen euro voor Steven Nzonzi, maar nu moet de Fransman alweer vertrekken uit de Italiaanse hoofdstad. De Romeinen verhuren de Franse middenvelder voor een jaar aan Galatasaray. Als de Turkse club Nzonzi definitief wil overnemen, moet hij 16 miljoen euro overmaken naar AS Roma.

De 30-jarige middenvelder behoorde tot de Franse selectie die vorig jaar in Rusland de wereldtitel veroverde. Nzonzi kwam op het WK vijf keer in actie, vaak als invaller, onder meer in de finale tegen Kroatië.

De oud-speler van onder meer Stoke City en Sevilla was vorig seizoen een vaste waarde bij AS Roma. Nzonzi speelde 39 wedstrijden, maar de nieuwe trainer Paulo Fonseca denkt hem niet nodig te hebben.

Nick Kuipers Ⓒ BSR/Soccrates

ADO Den Haag laat Kuipers naar Indonesië vertrekken

16.49 uur: ADO Den Haag heeft Nick Kuipers naar Indonesië laten vertrekken. De 26-jarige centrale verdediger vervolgt zijn loopbaan bij Persib Bandung, op dit moment een middenmoter in de Indonesische competitie. De Aziaten hebben wel een transfersom betaald, maar daarover doet ADO geen uitspraken.

Kuipers kwam in de zomer van 2017 over van MVV en kwam in Den Haag tot achttien officiële wedstrijden. Eind vorig seizoen werd Kuipers verhuurd aan FC Emmen.

Bij Persib Bandung is de Nederlander Robert Alberts trainer.

