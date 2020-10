Roglic of Dumoulin? Kopman in Vuelta snel duidelijk

Roglic leek vorige maand op weg naar de eindzege in Tour de France, maar raakte op de voorlaatste dag in de tijdrit de gele leiderstrui kwijt aan zijn landgenoot Tadej Pogacar. De 30-jarige renner won begin oktober wel Luik-Bastenaken-Luik.

Al eerder was bekend dat Tom Dumoulin, de nummer zeven in de Tour, ook van start gaat in de Ronde van Spanje. Hij zei bij het afgelopen WK in Imola zich niet specifiek voor te bereiden, maar is door de ploeg ook aangewezen als kopman. Robert Gesink, Lennard Hofstede, Sepp Kuss, George Bennett, Jonas Vingegaard en Paul Martens completeren de ploeg voor de Vuelta.

Ploegleider Grischa Niermann geeft aan dat de rolverdeling tussen de beide kopmannen gaandeweg de Ronde van Spanje duidelijk zal worden. „Gedurende de Vuelta wordt duidelijk wiens kaart we trekken. Ons team staat met twee favorieten voor eindwinst aan de start, waarvan er eentje de winnaar van vorig jaar is. Dat zorgt ervoor dat andere ploegen naar ons zullen kijken. Daar zijn we ons van bewust.”

Vermoedelijk is na de eerste week al duidelijk wie de beste benen heeft. „De eerste drie etappes zijn drie bergritten. Op dat moment moeten we er meteen staan. Daarna volgt spoedig de zesde etappe. Dat is in mijn ogen toch wel de koninginnenrit, gezien de finish op de Col du Tourmalet. Natuurlijk volgen er nog zware etappes, maar het zwaartepunt van de Vuelta ligt naar mijn mening in de eerste week”, aldus Niermann.