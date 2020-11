Vermoeide Zlatan neemt voorlopig geen penalty’s na misser

AC Milan begon dramatisch aan de wedstrijd. Na nog geen twintig minuten keek de thuisploeg al tegen een achterstand aan van 0-2. Giangiacomo Magnani verkleinde in de 27e minuut de achterstand (eigen doelpunt), waarna de thuisclub de jacht op de gelijkmaker inzette. Op de valreep bleek Zlatan dan toch weer het goudhaantje.

Eerder in het duel leek Zlatan echter nog de schlemiel te worden. De Zweed heeft van de vijf strafschoppen dit seizoen er al drie gemist. De jammerlijk mislukte penalty tegen Verona had volgens hem alles te maken met vermoeidheid. „Ik miste een penalty en ik denk dat ik de volgende voortaan maar overlaat aan Franck Kessié. Dat is beter.”

„Er zijn nu veel wedstrijden en als je moe bent, dan ben je niet altijd 100 procent. Gelukkig komt de interlandbreak er aan, omdat ik rust nodig heb. Ik mis voor het doel de schepte en de gebruikelijke daadkracht. Het leek wel alsof ik er helemaal niet was. We moeten een doel hebben als we spelen, we kunnen niet gewoon het veld op gaan en blij zijn dat we kunnen voetballen. Tenminste dat kan ik niet, dat is mijn filosofie.”

AC Milan leidt met zeventien punten, gevolgd door Sassuolo met vijftien punten. Titelhouder Juventus staat vijfde met dertien punten.