Directeur Leipzig snapt dat Werner Champions League laat schieten

„Ik sta helemaal achter die beslissing”, zei hij zaterdag vlak voor de competitiewedstrijd van zijn team tegen Borussia Dortmund.

De 24-jarige Werner rondde donderdag zijn transfer naar Chelsea af. De club uit Londen betaalt 53 miljoen euro voor de spits. Werner neemt na de laatste speelronde van de Bundesliga even vakantie en gaat zich vervolgens voorbereiden op het nieuwe seizoen met Chelsea.

Leipzig strijdt van 12 tot en met 23 augustus met zeven andere kwartfinalisten om de eindzege in de Champions League. Dat gebeurt tijdens een minitoernooi in Lissabon. „Werner is een groot sportman en heeft veel voor Leipzig betekend”, zegt Mintzlaff. „Maar vanwege het coronavirus is het seizoen anders. Het is jammer, maar ik snap dat hij in augustus niet meer bij ons is.”