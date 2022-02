Olympisch nieuws: Mikaela Shiffrin finisht ook niet op de slalom, titel voor Petra Vlhova

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Slalomtitel op Spelen voor Slowaakse Vlhova

08.07 uur: De Slowaakse skiester Petra Vlhova heeft op de Olympische Spelen van Peking het goud veroverd op de slalom. Vlhova (26) was slechts achtste op de eerste run, maar bij haar tweede optreden de snelste, resulterend in een totaaltijd van 1.44,98. Daarmee was ze acht honderdsten van een seconde sneller dan de Oostenrijkse Katharina Liensberger, de regerend wereldkampioene op het technische onderdeel. De Zwitserse Wendy Holdener volgde kort daar achter als derde.

De top 3 na de eerste run bereikte het podium niet. Lena Dürr, de Duitse verrassing met halverwege de snelste tijd, belandde op de vierde plaats. De Zwitserse Michelle Gisin zakte naar plaats 6. Sara Hector, eerder winnares van de reuzenslalom, miste in de tweede run een poortje.

De Amerikaanse favoriete Mikaela Shiffrin miste in de eerste run al het vierde poortje. Twee dagen eerder viel ze op de reuzenslalom ook al uit in de eerste run.

Vlhova, die nooit eerder een olympische medaille veroverde, was op de slalom ook de leidster in de wereldbeker.

Adriana Jelinkova zou ook meedoen op de slalom, maar de Nederlandse meldde zich dinsdag af nadat ze eerder in China positief testte op het coronavirus.

Skiester Shiffrin faalt bij Spelen na reuzenslalom ook op slalom

07.07 uur: Mikaela Shiffrin heeft haar favorietenrol bij de Olympische Spelen in Peking opnieuw niet waar kunnen maken. De 26-jarige Amerikaanse miste woensdag op de slalom in de Ice River in Yanqing het vierde poortje en wist zo niet te finishen.

Shiffrin bleef na haar misser even in de sneeuw zitten met haar hoofd in haar handen. Twee dagen eerder viel ze op de reuzenslalom ook al uit in de eerste run. De skiester blijft zo voorlopig op twee olympische titels staan. Shiffrin was vier jaar geleden in Pyeongchang de beste op de reuzenslalom. In 2014, op haar eerste Spelen, won ze de slalom.

"Het voelt als een grote teleurstelling", zei Shiffrin, viervoudig wereldkampioene, die in China op meerdere nummers in actie komt en nog steeds goud kan halen. "Mijn hele carrière heeft me geleerd om te vertrouwen op de manier waarop ik ski. De druk was hoog, maar dat voelde vandaag niet als het grootste probleem. Het is ook weer niet het einde van de wereld, maar ik heb wel veel om over na te denken."

Laagste aantal coronagevallen op één dag bij Spelen sinds begin

07.04 uur: Bij de Olympische Spelen in Peking zijn dinsdag vijf nieuwe coronagevallen geconstateerd. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de telling op 23 januari, toen de eerste atleten en coaches naar China gingen, meldt de organisatie woensdag.

In drie van de vijf gevallen ging het om mensen die arriveerden op de luchthaven van Peking en zich daar moesten laten testen omdat ze de olympische 'bubbel' in wilden. De andere twee mensen die positief testten, zaten al in de sportbubbel.

Alle deelnemers aan de Spelen, van sporters tot journalisten, moeten zich dagelijks laten testen op het coronavirus. Ze worden gescheiden gehouden van de Chinese bevolking. Dinsdag werden meer dan 70.000 tests uitgevoerd.

Het totaal aan positieve coronagevallen bij de Spelen in Peking staat nu op 398.

Adriana Jelinkova is de enige atleet van TeamNL die in China positief testte. Dat had vermoedelijk nog te maken met haar positieve uitslag van begin januari, meldde sportkoepel NOC*NSF. De skiester deed nog wel mee aan de reuzenslalom, maar ze meldde zich af voor de slalom van woensdag. Jelinkova is inmiddels naar huis.

Freestyleskiër Ruud bezorgt Noorwegen vierde goud op Spelen

06.58 uur: Birk Ruud heeft Noorwegen bij de Olympische Spelen aan de vierde gouden medaille geholpen. De 21-jarige freestyleskiër won in Peking het onderdeel big air.

Ruud kwam tot een score van 187,75 punten. Het zilver was voor de Amerikaan Colby Stevenson (183,00). Henrik Harlaut uit Zweden werd derde met 181,00 punten. Ruud noteerde in zijn eerste twee runs scores van 95,75 en 92,00 punten. Toen hij aan zijn derde en laatste run begon, wist hij al dat de concurrentie hem niet meer kon achterhalen. Ruud ging naar beneden met de Noorse vlag in zijn handen.

Een dag eerder ging de zege bij de vrouwen op dit nieuwe olympische onderdeel naar de Chinese Eileen Gu.

Noorwegen neemt dankzij de winst van Ruud de leiding in het medailleklassement over van Zweden. De Noren hebben vier gouden, één zilveren en vier bronzen plakken. Zweden staat op vier keer goud, één keer zilver en twee maal brons. Nederland (drie goud, drie zilver, één brons) is nu derde.

De Verenigde Staten wachten in Peking nog altijd op het eerste goud.