Video: Mathieu van der Poel bezorgt jonge fan dag van zijn leven

Tour de France

Moedige Mathieu van der Poel verliest gele trui, ontketende Tadej Pogacar grijpt macht in Tour

Mathieu van der Poel is zijn gele trui in de Tour de France kwijt na de achtste etappe in de Tour de France. De eerste Alpenrit, van Oyonnax naar Le Grand-Bornand over drie cols van de eerste categorie, was voor de Nederlander ’a bridge too far’. De ontketende Tourwinnaar van 2020, Tadej Pogacar, gr...