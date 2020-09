Team Sunweb aast op dagzege Cees Bol in Tour

Cees Bol (r) miste eerder deze Tour op een haar na de ritzege, toen Wout van Aert hem net klopte. Ⓒ ANP/HH

In de wetenschap dat de wind vandaag langs de Atlantische kust bij Saint-Martin-de-Ré niet al te onstuimig zal zijn, is de kans groot dat de Formule 1-boys van het Tour-peloton weer om de winst mogen strijden. Grote vraag: levert de trein van Team Sunweb zijn kopman-van-dienst Cees Bol weer zo prinsheerlijk af als in Privas, waar alleen Wout van Aert hem nog kon passeren?