Mario Götze mag het direct laten zien bij PSV

Götze zat zonder club sinds hij eind juni vertrok bij Borussia Dortmund. In de tussentijd trainde hij voor zichzelf. PSV-trainer Roger Schmidt zei vrijdag al dat hij te spreken was over de fitheid van de aanvallende middenvelder.

Naast Götze maakt ook Ibrahim Sangaré zijn debuut bij PSV. De Ivoriaanse controlerende middenvelder kwam over van Toulouse. Mohamed Ihattaren is voorlopig het belangrijkste slachtoffer na de komst van de vele nieuwkomers. De spelmaker, dit seizoen nog zoekende naar zijn vorm, zit tegen PEC op de reservebank.

PSV mist verdediger Jordan Teze en aanvaller Eran Zahavi. Beide spelers testten onlangs positief op het coronavirus. Timo Baumgartl vervangt Teze in het centrum van de verdediging.

Opstelling

PSV: Mvogo; Dumfries, Baumgartl, Boscagli en Max; Mauro Júnior, Rosario, Sangaré en Götze; Malen en Gakpo.