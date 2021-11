Angela Malestein mist cruciale voorbereidingsweek richting WK handbal

Eerder werd al bekend dat ook Merel Freriks wegens ziekte niet afreist naar Noorwegen, Nikita van der Vliet neemt haar plaatsje in. Voor Malestein besloot bondscoach Monique Tijsterman geen vervangster op te roepen, waardoor de selectie nu uit twintig speelsters bestaat.

De Oranjevrouwen spelen in voorbereiding op het WK van 25 tot en met 28 november een toernooi in het Noorse Bergen. Achttien speelsters stappen een week later op het vliegtuig naar Spanje waar van 1 tot en met 19 december het WK op het programma staat. Nederland verdedigt daar de wereldtitel.