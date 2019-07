Ajax-talent Bakker (19) tekent bij PSG

Bakker, die in de Eredivisie geen minuut speelde, is voor PSG de vierde nieuwkomer. Eerder werden doelman Marcin Bulka (Chelsea) en de middenvelders Ander Herrera (Manchester United) en Pablo Sarabia (Sevilla) voor het nieuwe seizoen vastgelegd.

Mitchel is de zoon van Edwin Bakker, die in de jaren 80 debuteerde als 17-jarige in het eerste bij Ajax. Door een gecompliceerde beenbreuk kwam zijn carrière nooit echt van de grond.

