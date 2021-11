Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse clubs scoren als nooit tevoren in Europa

Door Jeroen Kapteijns

Sébastien Haller schittert dit seizoen met Ajax in de Champions League. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De Nederlandse clubs in Europa zijn bezig aan een historisch goed seizoen, als het gaat om punten op de UEFA-coëfficiëntenranking. Deze voetbaljaargang staat nu al in de boeken als de op één na meest succesrijke ooit, terwijl de laatste groepsduels nog volgen en Ajax, AZ, Feyenoord en PSV al zeker zijn van overwintering, terwijl ook Vitesse daarvoor nog in de race is. Er kunnen dus nog heel veel punten bijkomen In het vervolg van het seizoen.