Messi beste speler van WK, Mbappé topscorer

Messi werd ook nog speler van de wedstrijd in de finale. Ⓒ ANP/HH

AL DAAYEN - Lionel Messi is gekozen tot beste speler van het WK voetbal in Qatar. De 35-jarige Argentijn had met zeven doelpunten en drie assists een groot aandeel in de derde wereldtitel van zijn land. Messi kreeg de Gouden Bal voor beste speler van het toernooi.