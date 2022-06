Hamilton klaagt ook in Canada steen en been: ‘Ik ben misschien zelfs gekrompen’

Autosport

Dubbelslag voor Max Verstappen tijdens ’positieve dag’ in Canada

Max Verstappen kan terugkijken op een prima eerste dag in Canada. De wereldkampioen was ook in de tweede training de snelste man op de baan. De laatste keer dat de 24-jarige Limburger vóór vrijdag de snelste was in een vrije sessie was op 19 maart tijdens het openingsweekeinde in Bahrein.