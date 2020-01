Formule 1 in 2019: 1,9 miljard (!) tv-kijkers

Dat was 9 procent meer dan in 2018 en het hoogste aantal sinds 2012, meldde de Formule 1 op zijn website.

Nederland behoort tot de top vijf van landen met meer dan 100 miljoen kijkers over een heel seizoen gerekend. Brazilië, Duitsland, Italië en Groot-Brittannië zijn de andere vier landen. In Nederland was er volgens de Formule 1 sprake van 56 procent meer kijkers. Het tekent de populariteit van Max Verstappen.

Polen liet een explosieve stijging zien van het aantal kijkers, meer dan 2,5 keer zoveel als het jaar ervoor. De rentree van Robert Kubica was daar de oorzaak van.

Negentien van de 21 grands prix konden zich verheugen in meer televisiekijkers dan voorgaande jaren. De Grote Prijs van Italië trok de meeste belangstelling met 112 miljoen kijkers. De Grote Prijzen van Monaco, Brazilië en Duitsland gingen ook over de 100 miljoen heen. Verstappen won de races in Brazilië en Duitsland.