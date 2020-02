Bizarre taferelen bij Hoffenheim - Bayern München

Reden voor het staken waren de spandoeken en spreekkoren vanuit het bezoekersvak in de richting van Dietmar Hopp, de grote investeerder van Hoffenheim. Hij krijgt van een aantal groeperingen in Duitsland het verwijt dat hij de club, tegenwoordig geleid door trainer Alfred Schreuder, met een grote zak geld in 2008 naar het hoogste niveau heeft geleid.

Hoewel Hoffenheim dus al lange tijd in de Bundesliga speelt, laaien de acties de laatste tijd weer op. Vorige week werd het duel tussen Borussia Mönchengladbach en Hoffenheim (1-1) al even stilgelegd om dezelfde redenen. En supporters van Borussia Dortmund zijn de komende twee seizoenen niet welkom in Hoffenheim vanwege eerdere spreekkoren en spandoeken.

Het uitvak van Bayern München Ⓒ AP

Bayern-bestuur grijpt in

Het groepje Bayern-fans in het uitvak werd tot kalmte gemaand door trainer Hansi Flick en de spelers. Later kwamen ook bestuurders Karl-Heinz Rummenigge en Oliver Kahn naar beneden. Na lang beraad in de catacomben besloten beide ploegen toch weer het veld op te stappen. Rummenigge liep geflankeerd door ‘hoofdpersoon’ Hopp het veld op. Om een statement te maken werd het laatste kwartier gevuld met het rondspelen van de bal en geapplaudisseer door alle betrokkenen en het grootste deel van de supporters in het stadion. De bizarre situatie haalde alle glans af van de overwinning van Bayern, dat al met 0-6 leidde. Joshua Zirkzee had bij zijn basisdebuut de derde treffer voor zijn rekening genomen.

Hoffenheim-trainer Schreuder sprak vorige week in Mönchengladbach al zijn afschuw uit over de acties. ,,Meneer Hopp is ongelooflijk belangrijk voor deze club. Niemand verdient het om zo afgebeeld te worden. Ik heb gezegd: als die doeken niet verdwijnen, dan gaan we naar huis. Dan hadden ze drie punten mogen hebben. Dit accepteren we niet”, aldus Schreuder, die zich vorige week al gesteund voelde door de clubleiding van Borussia Mönchengladbach.

In de top van de Bundesliga won Borussia Dortmund met 1-0 van SC Freiburg en blijft daardoor een achterstand van vier punten houden op Bayern. Borussia Mönchengladbach won met 3-2 bij het FC Augsburg van Jeffrey Gouweleeuw, die de hele wedstrijd speelde. Die Föhlen hebben een punt meer dan Dortmund. Jeffrey Bruma won met FSV Mainz met 2-0 van hekkensluiter Paderborn.

