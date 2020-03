Coronavirus treft Alavés hard: 15 besmettingen

Het gaat om drie spelers van het eerste team, zeven stafleden en vijf andere medewerkers van de Spaanse club. De besmette personen vertonen volgens de directie momenteel geen ziekteverschijnselen.

Spanje is na Italië in Europa het hardst geraakt door het coronavirus. Op woensdagmiddag was het aantal besmettingsgevallen gestegen naar bijna 14.000. Het openbare leven is in Spanje vrijwel tot stilstand gekomen. Inwoners mogen hun huis alleen verlaten voor essentiële zaken.