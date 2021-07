PSV zet eerste stap richting Champions League dankzij galavoorstelling Eran Zahavi tegen Galatasaray

Zahavi was het speerpunt van een PSV dat heel aardig opereerde. Er kwamen tot op heden nog maar vijf nieuwe spelers maar Eindhoven. Daar zaten zo op het oog geen grote namen bij. Maar PSV heeft met dat handvol nieuwelingen toch een grondige renovatie ondergaan. Van de ploeg die ondanks een 2-1 thuiszege op Olympiakos in februari van het Europese toneel verdween waren in de basisopstelling gisteravond nog maar vier spelers over. Alleen linksback Philipp Max en Zahavi speelden op dezelfde positie. Olivier Boscagli fungeerde in het beslissende duel met de Grieken als verdedigende middenvelder en is nu centrale verdediger.

Prachtige zomeravond

Defensief zag het er een tijdlang solide uit bij PSV, dat met Andre Ramalho een nieuwe leider heeft gevonden. Maar de Braziliaan kon niet voorkomen dat Philipp Mwene, de nieuwe rechtsback, zich simpel af liet troeven door voormalig NAC-speler Omer Bayram. Diens voorzet leverde een onverwachte treffer van Aytac Kara op, die onberispelijk raak kopte. Het was de enige tegenvaller op een prachtige zomeravond.

Galatasaray-doelman Fernando Muslera ging na een minuut spelen vreselijk in de fout. Ⓒ HH/ANP

PSV opende fel en kreeg alle steun van Fernando Muslera, de doelman van de Turken. Die bewees nog eens dat het een zware belasting is om zomaar van het ene toernooi naar het andere over te stappen. Tien dagen geleden zat de 35-jarige keeper nog op de bank bij Uruguay tijdens het toernooi om de Copa Amerika. Van het duel om de derde plaats tegen Mexico werd hij vrijgesteld om zich bij de selectie van zijn club te voegen.

Bij de eerste keer dat PSV aanzette verslikte de ervaren sluitpost zich in een terugspeelbal. Die belandde in de voeten van Zahavi, die na wat loopwerk de bal in een leeg doel kon schuiven. PSV beleefde na een tweede fout van Muslera bijna helemaal een bliksemstart. Maar Yorbe Vertessen schoot in kansrijke positie naast.

Roger Schmidt

Trainer Roger Schmidt haalde met het zwakke optreden van Muslera zijn gelijk. Denzel Dumfries en Donyell Malen hadden ook zonder transferperikelen nog niet tot de wedstrijdselectie gehoord. Zelfs voor een basisplaats voor Cody Gakpo vond de Duitser het te vroeg. De tweede aanvoerder van PSV begon op de bank en kwam een half uur voor tijd in het veld.

PSV kon het zonder de drie sterkmakers van het vorig seizoen ook wel af. Noni Madueke speelde een puike eerste helft en deed Malen vergeten. Bij een knappe aanval van de Eindhovenaren door het midden was de Engelsman het voorlaatste station. Hij legde de bal breed op Zahavi, die opnieuw simpel raak kon prikken.

Mario Götze was goed voor de 3-1. Ⓒ HH/ANP

Vreugde

Na de 2-1 leefde Galatasaray even op. Maar van bijvoorbeeld voormalig international Ryan Babel, die voortdurend uitgefloten werd, had PSV niets te duchten. De Turken hadden dat van Zahavi des te meer. De spits van PSV legde de bal met een prachtige voetbeweging klaar voor Mario Götze. Die verschafte de Eindhovenaren met een schot in de kruising weer een ruimere marge. Ruim vijf minuten voor tijd maakte Zahavi zijn derde van de avond en zat PSV helemaal op rozen. Götze vergrootte de Eindhovense vreugde door met zijn schouder te score, al was vooral Muslera (met een tweede blunder) schuldig aan de treffer: 5-1.

Mo Ihattaren

De voorsprong stelde Schmidt in de tweede helft in gelegenheid om nog wat spelers minuten te gunnen. Dat een kwartier voor tijd Ryan Thomas in het veld kwam en Mo Ihattaren op de bank bleef zitten onderstreept nog eens hoe de Duitser over het talent denkt. Maar met de kansrijke zege tegen Galatasaray op zak zal Schmidt er niet om bekommeren hoe daar over gedacht wordt.