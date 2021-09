Wat weten we van Sheriff Tiraspol? Het lelijke eendje van de Champions League

Premium Voetbal

Babyboom bij FC Barcelona: ’Geduld en blijven verbeteren’

De onmacht van FC Barcelona in het eigen Camp Nou tegen Bayern München, is men in Catalonië en heel Spanje niet gewend. Het zorgt voor zoveel pijn in de voetbalharten, dat er voor redeneren vaak geen plaats lijkt. Trainer Ronald Koeman vecht tegen windmolens, nu hij noodgedwongen voor een babyboom z...