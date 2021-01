IOC-lid Dick Pound twijfelt over doorgaan Olympische Spelen

Het vooraanstaande IOC-lid Dick Pound twijfelt over het doorgaan van de Olympische Spelen. Volgens de 78-jarige Canadees, het langst zittende lid van het Internationaal Olympisch Comité, is het onzeker of de met een jaar uitgestelde Spelen van Tokio komende zomer wél gehouden kunnen worden.

„Ik weet dat niet zeker, vanwege de schommelingen van het virus. Dat blijft de olifant in de kamer, een heikele kwestie”, zei Pound bij de BBC. Bijna een jaar nadat de pandemie was begonnen, is de situatie wereldwijd nog altijd niet onder controle. In Japan werd eerder in de week de noodtoestand uitgeroepen voor Tokio en enkele omliggende regio’s, vanwege de snel toenemende aantallen besmettingen.

Volgens Pound, die al sinds 1978 onderdeel is van het IOC, zouden de atleten voorrang moeten krijgen bij het vaccineren om ervoor te zorgen dat het mondiale sportevenement kan doorgaan. Het IOC wil sporters echter niet verplichten om een vaccinatie te nemen.

Japan en het IOC zijn vastbesloten om komende zomer wel de Spelen te houden. Het is nog niet duidelijk of er publiek wordt toegelaten. De openingsceremonie staat voor 23 juli op het programma.