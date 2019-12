Heerenveen beloont Jansen met nieuw contract

De 44-jarige Fries is bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer in de Eredivisie, nadat hij daarvoor al in tal van andere functies bij de club had gewerkt. Heerenveen gaat als nummer 8 van de ranglijst de winterstop in.

Jansen kreeg afgelopen zomer een contract voor een jaar in het Abe Lenstra Stadion. Hij fungeerde in de laatste weken van het vorige seizoen al als interim-hoofdtrainer, na het ontslag van Jan Olde Riekerink. „Een contract voor een jaar is prima”, zei Jansen bij zijn aanstelling.

„Het is aan mij om mijn werk hier goed te doen, zodat we samen verder kunnen bouwen.” De clubleiding is zo tevreden over de eerste seizoenshelft, dat Jansen met een nieuw contract op zak de feestdagen in gaat.

