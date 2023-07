Demi Vollering onttroont Annemiek van Vleuten met eindzege Tour de France Femmes

Vollering was zaterdag veruit de beste in de koninginnenrit naar de Col du Tourmalet. Met een aanval 5 kilometer onder de top liet ze Annemiek van Vleuten achter en passeerde ze niet veel later de voorop rijdende Poolse Katarzyna Niewiadoma. Met de ritwinst, haar eerste ooit in de Tour, nam ze de leiderstrui over van haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky.

Niewiadoma en Van Vleuten zagen Kopecky in het klassement nog voorbij komen. De Belgische, zaterdag al opvallend sterk in de bergen, reed de tijdrit van haar leven en werd derde op 38 tellen van Reusser. Vollering moest 10 seconden toegeven op de Zwitserse specialiste. Van Vleuten eindigde slechts als veertiende op 1.41 van de ritwinnares en belandde daardoor net naast het podium.

Uitkijken naar Tourstart in Nederland

Vollering eindigde vorig jaar nog als tweede in de Tour achter Van Vleuten. De 40-jarige renster van Movistar, bezig aan haar laatste seizoen, hield haar rivale eerder dit jaar in de Vuelta nog achter zich.

Vollering keek al uit naar volgend jaar wanneer de Tour start met een rit van Rotterdam naar Den Haag. „Misschien komen ze wel langs ons huis”, vertelde ze eerder. Vollering groeide op in Berkel en Rodenrijs. Eerst wacht de wegrace bij de WK wielrennen in Glasgow. Daar is ze over twee weken de kopvrouw van de Nederlandse ploeg, waarin ook Van Vleuten zit.

Kopecky, die maar één etappe buiten de top 10 eindigde en zes dagen de gele trui droeg, werd behalve tweede in het eindklassement ook de winnares van het puntenklassement. Niewiadoma mocht een keer extra naar het podium voor de bergtrui. Het jongerenklassement werd gewonnen door de Française Cédrine Kerbaol.

Vollering vond balans om Tour de France te kunnen winnen

Vollering kon het kort na de finish nog niet helemaal geloven dat ze net de Tour de France Femmes had gewonnen. De basis voor de zege zat volgens de 26-jarige wielrenster van SD Worx niet alleen in hard werken, maar ook in de goede balans die ze heeft gevonden.

„Natuurlijk heb ik hard gewerkt, maar het is niet alleen hard werken, het is erin geloven”, zei Vollering na de afsluitende tijdrit in Pau waar ze haar leiderstrui met een tweede plaats met succes verdedigde. „Ik weet het niet precies, het is zo veel samen. Je hebt een droom waar je hard voor werkt, maar je moet jezelf ook rustig houden en een goede balans in je leven vinden om het te kunnen doen.”

Dat gevoel en die rust leverden haar haar eerste zege in een grote ronde op. „Dit jaar heb ik me heel het jaar gewoon goed gevoeld en heel stabiel, samen met Anna die mijn trainingsschema’s maakt”, verwees ze naar haar ploegleidster en voormalig wereldkampioene en olympisch kampioene, Anna van der Breggen.

Van Vleuten teleurgesteld over eigen prestatie

Van Vleuten sprak van een grote teleurstelling nadat ze de Tour de France Femmes had afgesloten met de vierde plaats in het eindklassement. Met een tegenvallende tijdrit, waarin ze als veertiende eindigde, viel de titelverdedigster buiten het podium. „Ik was niet goed in de laatste twee dagen”, zei de 40-jarige Van Vleuten bij Eurosport.

„Ik heb ervoor gestreden en alles gegeven en volgens mij geen fouten gemaakt. Ik weet niet wat er gebeurde, ik was duidelijk niet mezelf in de etappe van zaterdag. Dat is een beetje jammer voor je laatste Tour de France.”

Van Vleuten wist deze ochtend al dat het niet zo goed zou gaan in de tijdrit. „Toen ik wakker werd wist ik het al. Gisteravond had ik het gevoel dat ik ’s morgens ziek zou worden, maar ik had geen koorts, dus ik ben er gewoon voor gegaan. Maar zoals ik reed op de Tourmalet weten mensen dat dat niet het niveau is wat ik normaal kan hebben.”

De regerend wereldkampioene was emotioneel nadat ze bij de finish van haar laatste grote ronde, ze won de voorgaande zes, werd opgewacht door haar ploeggenoten van Movistar. Ze sluit haar laatste wielerronde echter teleurgesteld over haar eigen optreden af. „Maar het is geen teleurstelling over de prestatie van de ploeg met de overwinningen van Liane en Emma”, wees ze op de etappezeges van ploeggenoten Liane Lippert en Emma Norsgaard eerder deze week.