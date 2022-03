Positie Fred Grim bij Willem II verder onder druk na nieuwe domper

Voetbal

VIDEO Stengs helpt via prachtassist Nice aan zege op PSG

OGC Nice heeft de thuiswedstrijd tegen Paris Saint-Germain gewonnen. Andy Delort maakte in de 88e minuut het enige doelpunt van het duel in de Allianz Riviera in het zuiden van Frankrijk: 1-0. Hij scoorde op aangeven van de ingevallen Calvin Stengs.