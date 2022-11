Australische topbasketballer Humphries komt uit de kast

„Ik heb mijn hele leven iets over mezelf verborgen gehouden, voor iedereen van wie ik hou, en soms zelfs voor mezelf. Het is een waarheid over mezelf die ik heel lang heb willen ontkennen, maar nu voel ik me op mijn gemak om jullie alles te vertellen. Die waarheid is dat ik homo ben”, zei Humphries in een verklaring.

„Ik heb tijdens deze reis extreem donkere tijden meegemaakt, maar ik heb zoveel groei doorgemaakt en ben nu blij met wie ik ben. Ik ben eindelijk op een punt gekomen waarop ik weet dat ik mezelf als homo kan onthullen en toch professionele sport kan beoefenen.”

(Tekst gaat verder onder de video)

In 2013 was de Amerikaan Jason Collins de eerste speler in de Amerikaanse NBA die uit de kast kwam. Een jaar later nam hij afscheid.

De bekendmaking van Humphries komt ruim een jaar na de openbaring van de Australische voetballer Josh Cavallo, die in oktober van 2021 bekendmaakte dat hij homoseksueel is. Hij was de eerste voetballer uit de hoogste klasse van zijn land die dat deed.