Premium Het beste van De Telegraaf

Aanpassingen op persoonlijk vlak debet aan groei Wil Besseling beleeft beste periode: ’Reden voor beter spel gaat dieper’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Met de zekerheid van een volwaardige speelkaart in 2022 werkt Wil Besseling in de Andalucia Masters toe naar een nieuw doel. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Aanpassingen op persoonlijk vlak hebben Wil Besseling een betere golfer gemaakt. De 35-jarige Noord-Hollander heeft zich de laatste twee jaar een stabiele speler getoond op de European Tour, en liet vorige week zien dat hij ook onder lastige omstandigheden standhoudt. Hij ’overleefde’ een flight met de mondiale nummer één Jon Rahm, om uiteindelijk zesde te worden in het Spaanse Open. Met de zekerheid van een volwaardige speelkaart in 2022 werkt Besseling vanaf vandaag in de Andalucia Masters toe naar een nieuw doel.