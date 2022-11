Premium Het beste van De Telegraaf

Oranje-tegenstander ongeslagen in groepsfase met één tegengoal Team USA wordt flinke kluif voor Nederland

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Voor Sergiño Dest wordt het een bijzonder treffen met het Nederlands elftal, omdat hij opgroeide in Almere. Ⓒ Getty Images

DOHA - Oranje vervolgt het WK zaterdagmiddag (aanvang 16.00 uur) met een duel in de achtste finale tegen de Verenigde Staten. In de beladen laatste groepswedstrijd tegen Iran trokken de Amerikanen met 1-0 aan het langste eind, zodat zij in Groep B tweede zijn geworden achter groepswinnaar Engeland.