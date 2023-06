Francesco Bagnaia wint voor tweede jaar op rij in MotoGP bij TT Assen

De Zuid-Afrikaanse Binder begon nog uitstekend en nam de koppositie over van Bezzecchi. Voor de nummer vier Fabio Quartararo was de start van de race ook niet optimaal. Hij zakte direct naar de twaalfde plek en crashte niet veel later na een botsing met Johann Zarco. Maverick Vinales eindigde ook naast de baan.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Even daarvoor was het al foute boel voor publiekslieveling Jack Miller. Hij mikte op een podiumplek, maar ging in de tweede ronde al onderuit. Die ambitie kon dus al snel in de ijskast. Bagnaia liet zich niet van de wijs brengen en nam de eerste plek weer over van Binder.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Enea Bastianini haalde het einde van de race niet, nadat hij weggleed in een bocht. Dat gold ook voor Fabio di Giannantonio. Tussendoor nam Bezecchi in het zeventiende rondje zelfs de tweede positie over van Binder. Hij werd tweede achter Bagnaia, want die reed onverminderd door richting zijn tweede zege op rij in Assen.

Het podium werd gecompletteerd door Aleix Espargaro. Hij profiteerde van een tijdstraf voor Binder. Bagnaia, uit het fabrieksteam van Ducati, verstevigde met zijn vierde zege van dit seizoen ook zijn leidende positie in het kampioenschap. Hij werd afgevlagd door wereldkampioene in het wielrennen, Annemiek van Vleuten. Door zijn zege verstevigde de Italiaan Bagnaia zijn koppositie in het algemeen klassement van de MotoGP. Hij heeft nu 21 punten meer dan Jorge Martin, de nummer twee in het klassement.

„Assen is fantastisch, wat een heerlijke baan en wat een geweldige toeschouwers”, zei de winnaar kort na de race. „Het was niet gemakkelijk, want die mannen achter mij pushten ook hard. Ik ben echt tot het gaatje gegaan.”

Zonovergoten TT

De TT van Assen heeft volop geprofiteerd van het mooie weer. Het motorsportevenement in Drenthe trok in de 92e editie in totaal liefst 179.000 bezoekers. Dat zijn er veel meer dan vorig jaar, toen het circuit 166.000 motorsportfans telde over drie dagen.

Bij de trainingen op vrijdag waren er al 27.000 mensen te zien, de kwalificaties en de sprintrace van de MotoGP op zaterdag lokten een recordaantal van 46.000 bezoekers. De racedag op zondag telde 106.000 toeschouwers op de zonovergoten tribunes.

Rechtenhouder Dorna bracht de bezoekersaantallen net voor aanvang van het klapstuk van de TT, de MotoGP-race, naar buiten.