Corona-alarm bij F1-team Mercedes: twee positieve gevallen, zes in isolatie

Bij een andere medewerker van Mercedes was de testuitslag niet duidelijk. Deze persoon ondergaat een nieuwe test. Vier teamleden die contact hebben gehad met hun positief geteste collega's, zijn door Mercedes uit voorzorg naar huis gestuurd. Het Duitse topteam uit de Formule 1 heeft zes vervangende teamleden vanuit het hoofdkwartier in Groot-Brittannië naar Duitsland gehaald.

De eerste vrije training voor de Grote Prijs van de Eifel ging niet door vanwege de dichte mist die boven het circuit hing. Later op vrijdag is de tweede training. Lewis Hamilton, de kopman van Mercedes, kan zondag op de Nürburgring het recordaantal overwinningen van Michael Schumacher in de Formule 1 (91 stuks) evenaren. Hamilton gaat onbedreigd aan kop in het WK-klassement, gevolgd door zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas.

Bekijk ook: Streep door debuut Mick Schumacher in Duitsland

In de nieuwe Formule 1-podcast blikken Erik van Haren en Christijan Albers vooruit op de aanstaande Grand Prix in Duitsland. Ook gaat het uitgebreid over het vertrek van Honda en de toekomst van Max bij Red Bull: