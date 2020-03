VAR helpt Frenkie de Jong en FC Barcelona aan zege

De Catalanen nemen door de 1-0-zege in ieder geval voor een dag de koppositie in La Liga over van Real Madrid. De Madrilenen spelen zondag uit bij Real Betis.

Het duel tussen Barcelona en Sociedad bleef heel lang 0-0, al kregen beide ploegen de nodige kansen. Pas na ingrijpen van de VAR in de 81e minuut wees scheidsrechter Juan Martínez naar de stip wegens hands van Mikel Oyarzabal. Lionel Messi schoot de strafschop binnen. Jordi Alba leek in blessuretijd nog de 2-0 te maken, maar de treffer werd afgekeurd.

Bij de ploeg van coach Quique Setién had Frenkie de Jong een basisplaats.