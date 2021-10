Fortuna Sittard met lege handen na spektakelstuk bij Go Ahead Eagles

Bij Fortuna Sittard ontbraken Mickaël Tirpan en George Cox. Laatstgenoemde werd op de dag van de wedstrijd ziek wakker. Ondanks het ontbreken van de twee sterkhouders was het Fortuna dat snel toesloeg. Zian Flemming vond Mats Seuntjens en hij tekende voor de openingstreffer. Het werd nog mooier voor de bezoekers, toen Ben Rienstra met een bekeken schuiver voor de 0-2 tekende.

Go Ahead Eagles drong wel aan en had ook wel kansen via onder meer Giannis Botos, wiens kopbal op de lat eindige. Toch was Fortuna nog dichter bij een treffer. Keeper Warner Hahn was al geklopt door een kopbal van Zian Flemming, maar deze werd op het laatste moment uit de doelmond gekopt door Joris Kramer.

Geblunder achterin bij Fortuna bracht Go Ahead kort na rust terug in de wedstrijd. Na miscommunicatie tussen verdediger Ivo Pinto en doelman Yanick van Osch kon Luuk Brouwers de bal zo binnentikken. Lang duurde het echter niet alvorens de marge weer twee was. Een afgeslagen hoekschop kwam voor de voeten van Tasfaldet Tekie, die vanaf dik twintig meter hard raak schoot en via de onderkant van de lat het net vond.

De wedstrijd was zeker nog niet gespeeld, want na goed een uur spelen lag de 2-3 in het net. Marc Cordona knikte knap zijn eerste voor de Deventenaren binnen na een uitstekende voorzet van Ragnar Oratmangoen. Zo viel er genoeg te beleven en was het net zoals twee weken geleden tegen Heracles Almelo (4-2) weer een spectaculaire wedstrijd in de Adelaarshorst.

De druk van de thuisploeg nam vervolgens flink toe. Hoewel het zeker geen kansen regende, viel een kleine tien minuten voor tijd toch de 3-3. Uit een goed doorgekopte hoekschop was het Inigo Cordoba die van dichtbij de gelijkmaker liet aantekenen. De winnende vier vervolgens ook nog voor Go Ahead. Kramer knikte - wederom uit een hoekschop - de 4-3 tegen de touwen. Fortuna was nog niet helemaal uitgeteld, want Rienstra knikte nog op de lat en ook Arianit Ferati knalde in de slotseconden nog op de dwarsligger, maar de punten bleven in Deventer.