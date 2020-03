Jumbo-Visma-baas Richard Plugge over corona: ’UCI moet nu leiderschap tonen’

In de Verenigde Arabische Emiraten zitten nog steeds drie wielerploegen vast en is bij acht personen uit de karavaan het virus is vastgesteld. De wielersport en dus ook Jumbo-Visma maken zich zorgen om de situatie. Algemeen directeur van de Nederlandse topploeg, Richard Plugge, roept de Internationale Wieler Unie (UCI) op om daadkracht te tonen nu de situatie steeds verder escaleert.

„Wij kijken naar de richtlijnen van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie, red.) en RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, red.)”, zegt Plugge. „We hopen dat de UCI nu leiderschap toont. Er moet vooral duidelijkheid zijn, want de terugkoppeling is heel vaag. Het is vooral zaak dat de UCI een beslissing neemt die onafhankelijk is van de ’stakeholders’, maar in het belang is van de gezondheid van alle betrokkenen. Het is nu belangrijk dat de UCI een sterke positie gaat innemen.” Vanuit Frankrijk zijn er vooralsnog nog geen berichten dat Parijs-Nice wordt afgeblazen. Daar start Jumbo-Visma zondag met onder anderen Primoz Roglic en Robert Gesink.