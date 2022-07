Premium Het beste van De Telegraaf

’Afstappen Van der Poel verstandig’ Acht vragen aan Boogerd: ’Pogacar voorspelde goed dat hij op hoogte te kloppen is’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Drie van de grote mannen deze Tour: Pogacar, Van Aert en Vingegaard. Ⓒ ANP/HH

Met Jonas Vingegaard stevig in de gele trui heeft Jumbo-Visma uitzicht op de eindzege in de Ronde van Frankrijk. Het zou een historische prestatie zijn voor de Nederlandse ploeg, die daar dan voor de eerste keer in slaagt. De Telegraaf-columnist Michael Boogerd maakte afgelopen week deel uit van de Tour-karavaan en zag van dichtbij hoe de verhoudingen in het peloton liggen. „Als Jonas Vingegaard goede benen houdt, zie ik niet in wie het hem nog lastig gaat maken.” En: „Verstandig van Mathieu van der Poel om af te stappen.”