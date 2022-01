Arantxa Rus wacht zware seizoensopening tegen Petra Kvitova

De Westlandse arriveerde afgelopen week in Australië, waar ze zich gaat voorbereiden op de Australian Open. Rus is op basis van haar positie op de wereldranglijst zeker van een plek in het hoofdtoernooi. De Australian Open begint op 17 januari.

Rus nam het enkele maanden geleden in Indian Wells ook al op tegen Kvitova. Ze was toen in de tweede ronde kansloos tegen de 31-jarige Tsjechische (2-6 2-6). Kvitova deed afgelopen week mee aan het WTA-toernooi van Adelaide. Ze liet zich in de eerste ronde verrassen door de Australische Priscilla Hon.

Botic van de Zandschulp speelt komende week in Adelaide. Hij treft de Hongaar Marton Fucsovics, de nummer 40 van de wereld, in de eerste ronde. Van de Zandschulp haalde afgelopen week de kwartfinales in Melbourne en liet daarin tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov twee matchpoints onbenut. De huidige nummer 57 van de wereld keert na zijn uitstapje naar Adelaide terug naar Melbourne voor de Australian Open.