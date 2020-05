Mexicaanse wielrenner Villalobos voorlopig geschorst

De nationale kampioen tijdrijden op de weg werd in april 2019 buiten competitieverband betrapt op het gebruik van verboden middelen. Het Mexicaanse antidopingbureau voerde de controle uit.

De waarheid

Villalobos mag nog een analyse van de B-staal aanvragen. Zijn ploeg EF Education First adviseert hem om dat niet te doen en de waarheid te vertellen. De jonge Mexicaan is door het Amerikaanse team, waarbij hij sinds augustus vorig jaar in dienst is, voor onbepaalde tijd geschorst.