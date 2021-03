Monsterscore voor België, Portugal moeizaam langs Luxemburg

Bij de rust leidde de oppermachtige thuisploeg al met 4-0 dankzij treffers van Michy Batshuayi, Hans Vanaken, Leandro Trossard en Jeremy Doku. Na de rust kwamen opnieuw Trossard en Vanaken, Dennis Praet en Christian Benteke tot scoren.

Voor het begin van de wedstrijd vroeg België aandacht voor de mensenrechten in Qatar, het land waar in 2022 het WK wordt gehouden. De spelers kwamen het veld op in een zwart T-shirt met de boodschap ’Football Supports Change’. Daarmee sloten de Belgen zich aan bij onder meer Oranje en Denemarken, die in de WK-kwalificatie met dezelfde shirts op het veld verschenen.

Wales wint van Tsjechië

Bondscoach Roberto Martinez had liefst acht wijzigingen aangebracht in het Belgische basisteam. In vergelijking met de wedstrijd van zaterdag tegen Tsjechië (1-1) behielden alleen de verdedigers Toby Alderweireld, Jason Denayer en Jan Vertonghen hun plek in het startende elftal.

België begon vorige week met een zege tegen Wales (3-1) aan de WK-kwalificatie. Met 7 punten staat de ploeg van Martinez bovenaan, gevolgd door Tsjechië met 4 punten. De nummer 2 verloor met 1-0 bij Wales door een laat doelpunt van Daniel James. Beide ploegen beëindigden het duel in Cardiff met tien man. De Tsjech Patrik Schick (49e minuut) en Connor Roberts (77e minuut) kregen de rode kaart.

Portugal verslaat Luxemburg moeizaam

Portugal heeft in de WK-kwalificatie een moeizame overwinning in en tegen Luxemburg behaald. De Europees kampioen versloeg de nummer 98 van de FIFA ranking met 3-1. Portugal kwam door een treffer van Gerson Rodrigues eerst op achterstand. Op slag van rust maakte Diogo Jota gelijk en kort na de rust zorgde Cristiano Ronaldo met een intikker voor een voorsprong. Invaller João Palhinha stelde de winst veilig in de 80e minuut.

Voor Ronaldo was het zijn 103e doelpunt in de nationale ploeg. Op de topscorerslijst aller tijden per land moet hij alleen nog de Iraniër Ali Daei voor zich dulden. Hij kwam 109 keer voor de nationale ploeg tot scoren.

Cristiano Ronaldo met zijn 103e interlandtreffer Ⓒ ANP/HH

Ronaldo dacht afgelopen zaterdag tegen Servië (2-2) in de extra tijd ook te hebben gescoord. Zijn inzet leek ook net over de doellijn te zijn gegaan voordat een verdediger ingreep, maar de Nederlandse arbitrage onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie kende geen doelpunt toe. Een VAR of doellijntechnologie was in Belgrado niet beschikbaar. Ronaldo smeet daarop zijn aanvoerdersband weg en beende woedend naar de catacomben.

Luxemburg boekte zaterdag nog een fraaie zege in en tegen Ierland (0-1). Ook in dat duel kwam Rodrigues tot scoren. Ploeggenoot Maxime Chanot kreeg tegen Portugal in de eindfase nog de rode kaart.

Servië langs Azerbeidzjan

Eerder op de avond won Servië met 2-1 van Azerbeidzjan. In Bakoe kwam Aleksandar Mitrovic twee keer tot scoren. De topscorer aller tijden van Servië bracht zijn interlandtotaal op 41 treffers. Ajacied Dusan Tadic, die bij de 0-1 de assist verzorgde, ging een kwartier voor tijd naar de kant.

In groep A hebben Portugal en Servië na drie duels 7 punten.