Bosz gelooft nog in wonder na primeur

Na zeven nederlagen en twee remises stapte hij tegen Atlético Madrid voor de eerste keer in zijn trainersloopbaan als winnaar van het veld af. Zijn Duitse club Bayer Leverkusen versloeg de Spanjaarden in eigen huis met 2-1. In de eerste drie duels waren zowel Juventus, Lokomotiv Moskou en Atlético Madrid nog een maatje te groot gebleken.

Bosz kwam eerder met Borussia Dortmund zes keer uit in het miljoenenbal. Tegen APOEL Nicosia speelde hij in het seizoen 2017/2018 twee keer gelijk. Van Tottenham Hotspur en Real Madrid werd twee keer verloren.

Bosz was trots op zijn spelers. „Ik ben blij met de overwinning en de manier waarop we speelden. We hebben vandaag moedig gespeeld, vanuit de organisatie en waren vandaag simpelweg de betere ploeg. In de slotfase werd Atlético nog gevaarlijk, maar we hadden het geluk aan onze zijde. Omdat we vandaag met tien man een overwinning uit het vuur sleepten, ben ik vooral blij.”

Door de overwinning op Atlético mag Die Werkself voorzichtig dromen van overwintering in de Champions League. „Het heeft echter geen zin om daarover te speculeren. We moeten ons concentreren op de volgende wedstrijd in Moskou. Als we daar winnen, blijven we meedoen.”

Leverkusen staat momenteel derde met drie punten. Op doelsaldo houdt het Lokomotiv achter zich. Juventus (10 punten) is al buiten bereik, maar het gat met Atlético (7 punten) kan nog worden gedicht.

„Dat we wat onderling resultaat betreft (na de eerdere 1-0 nederlaag in Madrid, red.) onder doen voor Atlético is vervelend, maar dan moeten we maar gewoon een punt meer pakken dan zij.”