LIVE Champions League: Bayern op rozen, wat kan Inter nog?

Liverpool - Internazionale: Eerste wedstrijd: 2-0

Met een comfortabele 2-0 voorsprong op zak begint Liverpool op het eigen Anfield Road aan de return tegen Internazionale, de Champions League-winnaar van 2010. Kan het nog fout voor de ploeg van Jürgen Klopp? De kans lijkt klein, gezien Inter minimaal met twee goals verschil moet winnen op bezoek bij Virgil van Dijk & co. Niettemin kende de Italiaanse ploeg een goede generale, het competitieduel met Salernitana eindigde vrijdag in een 5-0 zege. Minstens zo hoopvol was dat de spitsen van de Milanese ploeg, Lautaro Martinez en Edin Dzeko, hun vorm toonden. Martinez scoorde drie keer, Dzeko nam de overige twee goals voor zijn rekening. Aan Denzel Dumfries en Stefan de Vrij de taak om achterin de rijen gesloten te houden. Beide Nederlanders staan, net als hun Oranje-ploeggenoot bij Liverpool, aan de aftrap.

Bayern München - RB Salzburg: Eerste wedstrijd 1-1

Een 1-1 gelijkspel uit de heenwedstrijd in eigen huis omzetten in plaatsing voor de volgende ronde. Dat lijkt een kolfje naar de hand van Bayern München. Waar het niet dat de motor de laatste twee duels een beetje hapert bij de ploeg van Julian Nagelsmann. Bij Eintracht Frankfurt werd met 1-0 gewonnen, terwijl Bayer Leverkusen afgelopen weekeinde een 1-1 gelijkspel meenam uit de Allianz Arena. Twee goals in twee wedstrijden, niet helemaal wat we van Bayern gewend zijn. Op het Europese podium weten Robert Lewandowski & co door de regel genomen wel wat er gevraagd wordt, maar de gasten uit Oostenrijk zullen hun kans op een reuzestunt ruiken.