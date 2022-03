Statistieken CL: Bayern en Liverpool eerste kwartfinalisten

Liverpool - Internazionale 0-1

Een prachtige goal van Lautaro Martinez na een uur spelen leek de spanning terug te brengen in het tweeluik, waarin Liverpool de heenwedstrijd met 2-0 gewonnen had. De snelle rode kaart van Alexis Sanchez, kort na de goal van Martinez, gooide echter roet in het eten van Inter. Liverpool, met Virgil van Dijk in de basis, hield stand en maakte zo een einde aan het Champions League-avontuur van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij.

Bayern München - RB Salzburg 7-1

Bayern München moest na de 1-1 in Oostenrijk nog wel ’even’ winnen van RB Salzburg om verder te bekeren. Drie goals van Robert Lewandowski (waarvan twee strafschoppen) zorgden al na 23 minuten voor een 3-0 voorsprong voor Bayern. Doelpunten van Serge Gnabry, Thomas Müller (twee keer) en Leroy Sané betekenden een onvervalste zevenklapper. Maurits Kjaergaard scoorde namens de bezoekers fraai tegen.