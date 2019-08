’Spartacus’ pleit voor helmplicht in voetbal

Diverse spelers maken gebruik van een hoofddeksel, maar kozen daar pas voor nadat een keer mis was gegaan. De inmiddels gestopte Petr Cech, die jarenlang bij Chelsea en Arsenal onder de lat stond, opteerde sinds 2007 voor een speciale helm vanwege een schedelbasisfractuur.

„Als ik iemand een helm aanbeveel, denkt diegene vaak: ben je gek? Ik ben toch gezond? Iedereen denkt: mij overkomt het niet. En dan gebeurt het toch...”, aldus Gjasula, die zelf voor een helm koos nadat hij in 2013 bij een kopduel een jukbeenbreuk opliep. Het leverde hem de bijnaam Spartacus op.

„In het begin had ik wat problemen qua zicht, maar al snel raakte ik er aan gewend en al snel voelde het goed. Ik heb ooit een keer gedacht dat ik wel zonder kan, maar toen kreeg ik direct een tik en sindsdien heb ik hem altijd gedragen. De helm geeft mij het gevoel dat me niks kan overkomen”, stelt Gjasula in gesprek met t-online.de.

„Ik denk dat het voor alle spelers zinvol is om een helm te dragen. Het ziet er misschien een beetje gek uit en voetbal is als sport niet te vergelijken met American Football (waarin alle spelers een helm dragen), maar voor de gezondheid van voetballers zou het goed zijn.”