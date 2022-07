Lewandowski bijt van zich af: ’Sommige mensen vertellen de waarheid niet’

„Sommige mensen vertellen de waarheid niet”, vertelt Lewandowski in gesprek met ESPN. Bij zijn oude werkgever konden ze maar moeilijk accepteren dat de spits wilde vertrekken. „Voor mij was het juist belangrijk om duidelijk te zijn. Misschien was dat voor een paar mensen juist het probleem. Ik voelde dat het moment goed was om Bayern te verlaten en naar Barça te gaan.”

De 33-jarige voetballer benadrukt dat zijn vertrek niets te maken had met het gerucht dat Erling Haaland naar de Duitse club zou komen. „Dat had niets met hem te maken. Als de vraag is of de beslissing om te vertrekken ontstond vanwege hem? Nee. Ik zag eerlijk gezegd het probleem niet, als hij was gekomen.” Uiteindelijk tekende de Noor een contract bij Manchester City.