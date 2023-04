Bogarde: ’Zo lang Van der Sar er nog is, hoeft Ajax niet te bellen’

Dat zei de vroegere linksback maandagavond bij Ziggo Sport. Bogarde werkte zeven jaar als trainer bij Ajax, de club waarmee hij als speler de Champions League won. De laatste jaren was hij een van de assistenten van hoofdtrainer Erik ten Hag. De inmiddels alweer ontslagen trainer Alfred Schreuder had hem niet nodig in de technische staf en benoemde de Duitser Matthias Kaltenbach als zijn assistent. „Ik heb alles gegeven voor de club en ben uit het niets bij het grofvuil gezet”, zei Bogarde.

De oud-verdediger sluit een terugkeer naar Ajax niet uit. „Ajax is een geweldige club”, stelde hij. „Maar zolang Van der Sar daar is, hoeven ze me niet te bellen”, doelde hij op de huidige algemeen directeur van Ajax.

Bogarde snapt dat Michael Reiziger aan het einde van het seizoen vertrekt bij Ajax. Niet de trainer die Jong Ajax kampioen maakte, maar John Heitinga werd aangesteld als tijdelijke opvolger van de ontslagen Schreuder. „Terwijl Michael toch meer ervaring heeft. Het is pijnlijk om te zien dat de club na mooie jaren in de Champions League dit seizoen zo slecht presteert”, zei de oud-verdediger. „De leiding heeft veel verkeerde beslissingen genomen en dat sijpelt door naar het eerste elftal. Het dna van Ajax wordt steeds meer uit de club gehaald. Bij het eerste elftal mis ik vastigheden waarop spelers kunnen terugvallen als het slecht gaat.”

