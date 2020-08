Verstappen: ’Zege op Silverstone verandert niet veel’

„We moeten nog steeds snelheid vinden en onszelf verbeteren. Dat is niet veranderd ten opzichte van een week geleden”, aldus Verstappen in aanloop naar de Grand Prix van Spanje. „Zeker in de kwalificatie is het verschil met Mercedes erg groot. Daarnaast denk ik dat wij niet eens zoveel sneller waren tijdens de race op Silverstone, maar zij vooral een stuk langzamer.”

Mercedes had moeite met de zachtere banden op het warme circuit in Engeland. In Barcelona is het nog wat heter, rond de dertig graden. Wel heeft leverancier Pirelli de meest harde banden meegenomen. Verstappen: „Vorige week was het natuurlijk een beetje een gek weekeinde. De zachtere banden werkten goed voor ons en wij hadden, in tegenstelling tot andere teams, geen last van blaren op de banden. In dat geval kan je niet pushen, want je verliest veel grip. Het is goed dat het hier nu ook warm is, maar we zullen moeten afwachten hoe de banden reageren op de omstandigheden.”