WK vrouwenvoetbal van 2023 mogelijk in Australië

Een daarvan is het gezamenlijke bid van Australië en Nieuw-Zeeland. De andere drie gegadigden zijn Brazilië, Colombia en Japan.

De deadline voor de officiële kandidaatstelling liep vrijdag af. De FIFA maakt in juni 2020 op een congres in Addis Abeba bekend wie in 2023 het WK voor vrouwen mag organiseren. Het WK van 2019 vond plaats in Frankrijk, waar de Verenigde Staten de finale van Nederland won.

Zuid-Korea was een van de landen die zijn kandidatuur voor het verstrijken van de deadline introk. De bond van dat land wilde aanvankelijk een gezamenlijk bid indienen met buurland Noord-Korea, maar de betrekkingen tussen beide landen zijn zodanig verslechterd dat van die plannen niets terechtkomt. Zuid-Korea wil het toernooi ook niet in zijn eentje organiseren.