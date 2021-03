Oussama Tannane is niet rouwig om mislukte transfer

Premium Voetbal

AZ of PSV: wil de echte nummer twee nú opstaan?

Nu Ajax de landstitel nauwelijks meer kan ontgaan, is het gevecht om de in vele opzichten interessante tweede plaats in alle hevigheid losgebarsten. Zondag kan runner-up PSV óf nummer 3 AZ in Alkmaar in een rechtstreekse confrontatie een grote slag slaan. Wil de echte nummer 2 van Nederland nú opsta...