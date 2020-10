Live: Ajax met flink wat andere namen in Venlo

De Limburgers behaalden vorige week nog een knap gelijkspel bij AZ door in de slotfase terug te komen van een 2-0 achterstand. Ajax won vorige week in eigen huis met 5-1 van SC Heerenveen en staan nu tweede in de Eredivisie op een punt achterstand van PSV. De Eindhovenaren gaan zondag op bezoek bij Vitesse.

Volg alle duels via ons scorebord met de opstellingen, doelpuntenmakers en uitgebreide statistieken.

Trainer Erik ten Hag geeft flink wat andere spelers een basisplaats in De Koel. Naast de weer teruggekeerde Antony staan ook Sean Klaiber, Lassina Traoré en Jurgen Ekkelenkamp aan de start. Onder meer Noussair Mazraoui, David Neres en Lisandro Martinez zitten op de reservebank.

Opstelling Ajax: Onana; Klaiber, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Ekkelenkamp, Gravenberch; Antony, Traoré, Tadic.

Zaterdag

16.30 uur: VVV-Venlo - Ajax

18.45 uur: FC Utrecht - FC Twente

20.00 uur: PEC Zwolle - Willem II

21.00 uur: sc Heerenveen - FC Emmen

Zondag

12.15 uur: Fortuna Sittard - FC Groningen

14.30 uur: Vitesse - PSV

14.30 uur: Sparta Rotterdam - Heracles Almelo

16.45 uur: RKC Waalwijk - Feyenoord

20.00 uur: ADO Den Haag - AZ