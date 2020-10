Live: Thuisduels PEC Zwolle en SC Heerenveen

Vanaf 20.00 uur is het de beurt aan PEC Zwolle en Willem II, terwijl SC Heerenveen-FC Emmen (aftrap 21.00 uur) de laatste wedstrijd is van deze zaterdagavond.

Volg alle duels via ons scorebord met de opstellingen, doelpuntenmakers en uitgebreide statistieken.

Eerder op de zaterdag boekte Ajax een historische overwinning in Venlo. Op bezoek bij VVV won Ajax met liefst 0-13! Dat is een verbetering van de 12-1 overwinning die Ajax in 1972 op Vitesse behaalde.

FC Utrecht bracht FC Twente de eerste nederlaag van het seizoen toe. Via Danilo kwamen de tukkers nog wel op voorsprong, maar Bart Ramselaar en Sander van de Streek draaiden het duel in Utrechts voordeel om: 2-1.

Zaterdag

16.30 uur: VVV-Venlo - Ajax 0-13

18.45 uur: FC Utrecht - FC Twente 2-1

20.00 uur: PEC Zwolle - Willem II

21.00 uur: SC Heerenveen - FC Emmen

Zondag

12.15 uur: Fortuna Sittard - FC Groningen

14.30 uur: Vitesse - PSV

14.30 uur: Sparta Rotterdam - Heracles Almelo

16.45 uur: RKC Waalwijk - Feyenoord

20.00 uur: ADO Den Haag - AZ