Rol van recordhouder voorlopig uitgespeeld Honda-drama duurt ook tijdens TT-weekeinde in Assen voort

Door Coo Dijkman

Invaller Stefan Bradl pakt namens Honda nog geen punt. Ⓒ ANP/HH

ASSEN - Met 25 overwinningen is Honda nog steeds de meest succesvolle motorfietsfabrikant op het circuit van Assen, maar de glans is inmiddels van het Japanse merk af. Een dieptepunt in het bestaan was vorige week de Grand Prix op de Sachsenring toen alle vier Honda-rijders buiten de WK-punten vielen, iets wat zeer lange tijd niet was voorgekomen. Ook tijdens de 91e Dutch TT pakken donkere wolken zich samen boven Honda, ondanks dat er een zonnige racedag wordt voorspeld.